Задержанные в России "агенты спецслужб Украины" оказались торговцем кофе и семьей из Тернопольской области – СМИ

Один из задержанных – 23-летний Александр Цилык, которого ФСБ обвинила в работе на украинскую разведку и подготовку теракта в РФ. Журналисты пообщались с его матерью Миланой, и та рассказала, что ее сын занимался продажей чая и кофе. Это подтверждают фото, опубликованные в его Instagram-профиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алекс Цилык (@alexts123_2911)

По ее словам, Цилык поехал в Россию в октябре по делам, связанным с чаем и кофе. После этого он перестал выходить на связь. Информацию о сыне женщина получила в ноябре от посольства Украины – ей сказали, что Цилык задержан. При этом консул не был уведомлен о задержании украинца российской стороной.

Милана Цилык уверяет, что ее сын никаких связей с ГУР МО не поддерживал, а признательные показания, которые опубликовало издание "Известия", из него выбили силой.

Двое других задержанных – Зиновий и Игорь Коваль – отец и сын. В ФСБ утверждают, что они приехали в Россию фотографировать по заданию СБУ автомобильные и железнодорожные мосты и теплоэлектростанцию.

При этом, по версии ФСБ, 22-летнего Игоря Коваля якобы завербовали 6 октября в Тернополе на встрече с полковником СБУ и тот сразу же согласился, взяв себе псевдоним Торик. На опубликованном в сети видео с признанием Коваль говорит, что после этого дома его отец спросил, как прошла вербовка, и признался ему, что тоже является агентом СБУ под псевдонимом Бык. Далее к их разговору якобы подключилась и мать Игоря – Ирина. Она тоже якобы призналась в сотрудничестве с СБУ (псевдоним Школа), будучи школьной учительницей.

Зиновий и Игорь Коваль отправились в Россию через неделю после "вербовки" второго, где и были задержаны с арсеналом оружия в автомобиле, утверждает ФСБ.