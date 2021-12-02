"Пытаются дискредитировать украинскую спецслужбу фейками". В СБУ прокомментировали сообщение ФСБ РФ о задержании "украинских агентов"

В СБУ отметили, что заявления ФСБ РФ следует рассматривать через призму гибридной войны Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", – отметил Дехтяренко.

Он подчеркнул, что за девять месяцев этого года СБУ разоблачила около 50 российских агентов, а в ноябре установила кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.

"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", – резюмировал Дехтяренко.