ФСБ сообщила, что в трех регионах России задержала "агентов украинских спецслужб"

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рожения и его сын, Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", – заявили в релизе.

ФСБ отметила, что в автомобиле украинцев нашли короткоствольное и автоматическое оружие.

По данным российских силовиков, задержанные якобы признались в том, что их завербовал сотрудник управления СБУ в Тернопольской области Василий Ковалик, "который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс".

ФСБ также заявила, что задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, который прибыл в РФ "с целью совершения террористического акта".

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, начальника сектора–сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО. Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте", – отметили в релизе.

В ФСБ добавили, что украинец нелегально пересек границу РФ и "был задержан со средствами поражения при следовании к месту преступления".