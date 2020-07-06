В России украинского экс-футболиста обвинили в шпионаже

Украинцу Василию Василенко в России предъявили обвинение по статье "шпионаж" и сейчас содержат в одном из московских СИЗО.

ФСБ арестовала украинца в Москве в октябре 2019 года за якобы контрабанду Фото: depositphotos.com

Сотрудники ФСБ России обвинили бывшего украинского футболиста Василия Василенко в шпионаже в пользу Украины. Об этом "ТАСС" сообщили источники в российских правоохранительных органах.

Украинцу предъявили обвинение по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж) и сейчас содержат в одном из московских СИЗО, отмечает агентство.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за якобы контрабанду. Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Как отмечает "ТАСС", об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста.