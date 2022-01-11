Крымчанин Азиз Ахтемов о содержании в СИЗО: Постоянный шум телевизора и российская пропаганда

"На 27 декабря 2021 года в камере находятся девять человек на шесть коек. Мест очень мало. Когда в середине дня все просыпаются, то к столу, чтобы поесть, невозможно подойти. Кушаем мы все отдельно, по очереди. Постоянный шум телевизора и российская пропаганда новостей сбивают весь толк мыслей", – написал Ахтемов.

По его словам, из-за сырости у всех постоянный кашель, а "вещи высыхают по два-три дня".

"Окно всегда открыто, так как все курят, а дым должен куда-то уходить. А так терпимо, потому что другого выхода нет", – объяснил политзаключенный.

Ахтемов поблагодарил за поддержку всех, кто читает его письмо.