Полиция получила за сутки 12 января сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине – МВД

Взрывотехники сегодня проверили сотни объектов по Украине Фото: mvs.gov.ua (архив)

Большинство сообщений, по ее словам, поступили на электронную почту.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказывал сегодня, что за прошедшие новогодние праздники полиция получила 132 сообщения о минировании, девять человек были задержаны, а 12 января только в Киеве взрывотехники проверили на предмет минирования 350 школ.

Сообщения о массовом минировании школ и торгово-развлекательных центров сегодня проверяли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах.

Также столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.