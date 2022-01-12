За новогодние праздники поступило более 130 сообщений о заминировании, задержаны девять "минеров" – глава Нацполиции Украины

Лишь за последние сутки в Киеве сообщили о минировании 350 школ, сообщил Клименко Фото: npu.gov.ua

"Это девять областей, включая Киев, Днепр, Одессу, Полтавскую область. Это были разные граждане, и у них были разные причины это сделать. Часть из них была в алкогольном опьянении, часть сообщений была получена с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей", – проинформировал он.

На вопрос ведущей, почему именно сейчас поступают сообщения о минированиях, Клименко отметил, что полиция обязана отреагировать на каждый такой вызов.

"Большие силы Нацполиции привлекаются к проверке этих вызовов, потому что безопасность граждан на первом месте. Параллельно мы обращаемся к руководителям школ и других субъектов хозяйствования с тем, чтобы совместно с полицией они делали помещения, где происходят возможные заминирования, более безопасными. Мы просим устанавливать больше видеокамер. В тех школах и гимназиях, где есть видеокамеры, полиции проще реагировать на такие вызовы", – рассказал глава Нацполиции Украины.

Клименко сообщил, что за последние сутки в Киеве полиция проверила 350 школ, сообщения о "минировании" которых поступили правоохранителям по электронной почте или по телефону горячей линии 102.

"Подразделения взрывотехнической, кинологической служб 24 часа в сутки находятся на дежурстве. По Украине есть всплески, когда "минирований" больше. В минувшие выходные дни, когда люди находились дома, вы видим этот рост и будем обращаться в Службу безопасности Украины", – заключил он.

Издание "ГОРДОН" обратилось в пресс-службу Национальной полиции Украины с просьбой прокомментировать массовый характер "минирований" в Украине за последние дни, однако в ведомстве отметили, что информация, озвученная Клименко, на данный момент исчерпывающая и пресс-службе добавить к сказанному главой Нацполиции нечего.

Также в Нацполиции затруднились ответить, кто стоит за минированием, поскольку сообщения приходят преимущественно на электронную почту, этим вопросом сейчас занимается киберполиция.