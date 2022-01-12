За новогодние праздники поступило более 130 сообщений о заминировании, задержаны девять "минеров" – глава Нацполиции Украины

"Это девять областей, включая Киев, Днепр, Одессу, Полтавскую область. Это были разные граждане, и у них были разные причины это сделать. Часть из них была в алкогольном опьянении, часть сообщений была получена с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей", – проинформировал он.
На вопрос ведущей, почему именно сейчас поступают сообщения о минированиях, Клименко отметил, что полиция обязана отреагировать на каждый такой вызов.
"Большие силы Нацполиции привлекаются к проверке этих вызовов, потому что безопасность граждан на первом месте. Параллельно мы обращаемся к руководителям школ и других субъектов хозяйствования с тем, чтобы совместно с полицией они делали помещения, где происходят возможные заминирования, более безопасными. Мы просим устанавливать больше видеокамер. В тех школах и гимназиях, где есть видеокамеры, полиции проще реагировать на такие вызовы", – рассказал глава Нацполиции Украины.
Клименко сообщил, что за последние сутки в Киеве полиция проверила 350 школ, сообщения о "минировании" которых поступили правоохранителям по электронной почте или по телефону горячей линии 102.
"Подразделения взрывотехнической, кинологической служб 24 часа в сутки находятся на дежурстве. По Украине есть всплески, когда "минирований" больше. В минувшие выходные дни, когда люди находились дома, вы видим этот рост и будем обращаться в Службу безопасности Украины", – заключил он.
Издание "ГОРДОН" обратилось в пресс-службу Национальной полиции Украины с просьбой прокомментировать массовый характер "минирований" в Украине за последние дни, однако в ведомстве отметили, что информация, озвученная Клименко, на данный момент исчерпывающая и пресс-службе добавить к сказанному главой Нацполиции нечего.
Также в Нацполиции затруднились ответить, кто стоит за минированием, поскольку сообщения приходят преимущественно на электронную почту, этим вопросом сейчас занимается киберполиция.
8 января киевские правоохранители получили информацию о "минировании" всех торговых центров.
10 января в Харькове правоохранители получили информацию о взрывчатке, заложенной в торговых центрах и супермаркетах.
12 января в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах правоохранители стали получать сообщения о якобы массовых минированиях.
В этот же день киевским правоохранителям 12 января поступила информация о минировании аэропортов Борисполь, Киев и восьми торговых центров.
Позже в полицию Одессы поступило сообщение, что "заминирована" главная елка города на улице Дерибасовской.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", сообщала пресс-служба Офиса президента.
Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (лишение свободы на срок от четырех до восьми лет).