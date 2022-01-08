В Киеве "заминировали" все торговые центры – полиция

"Заминировали" все торговые центры в Киеве", – проинформировали правоохранители.

Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.