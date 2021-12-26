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"У нескольких операторов нервный срыв". В Киеве отменили более 20 сеансов в кинотеатрах из-за сообщений о "минировании"

Зрителям обещают вернуть деньги за билеты, которые они не успели использовать
Зрителям обещают вернуть деньги за билеты, которые они не успели использовать
Фото: depositphotos.com

В Киеве в торгово-развлекательном центре "Блокбастер" 26 декабря отменили более 20 сеансов сети "Планета кино" из-за эвакуации людей. Об этом написал в Facebook совладелец компании Дмитрий Деркач.

"У нас полный завал поддержки (контакт-центра). У нескольких операторов нервный срыв. Тысячи непринятых звонков. Прошу прощения за все неудобства! Мы стараемся. Вчера эвакуация в "Ривер Молле", сегодня – в "Блокбастере". Отменяется больше 20 сеансов с полной загрузкой, это тысячи людей, которые не досмотрели фильм или не смогли попасть на свой сеанс. Все хотят узнать, как вернуть деньги", – отметил бизнесмен.

По его словам, всем, кто не смог попасть на сеансы, деньги за билеты вернутся автоматически на карту в течение трех – пяти рабочих дней.

"Если покупали билеты в кассе, можно обратиться за возвратом денег в кассу или, если подходит возврат в виде наших бонусов, можно это сделать через контакт-центр... Если вдруг до 31 декабря вы не получили от нас возврат, тогда прошу связаться с нашим контакт-центром (лучше в будние дни). Мы обязательно вернем все деньги. Просто мы не можем обработать все эти ситуации быстро", – заверил Деркач.

Позже он написал, что сеансы восстановили с 14.15.

https://www.facebook.com/dmytro.derkach/posts/10159458472904876

О том, что в кинотеатре получили сообщение о "минировании", в Facebook писала киевлянка Наталья Адамович.

"Планету кино" "заминировали", нас выгнали", – отметила она.

https://www.facebook.com/tasha.adamovich/posts/5328704580492184

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

25 декабря правоохранители проверяли информацию о минировании ТРЦ в Дарницком районе Киева, из центра эвакуировали около 1 тыс. человек.

Теги: Украина, кино, эвакуация, минирование, кинотеатр, билеты, Дмитрий Деркач
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