В киевском ТРЦ искали взрывчатку. Полиция эвакуировала около 1 тыс. человек

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ Фото: Поліція Києва / Facebook

Из ТРЦ эвакуировали около 1 тыс. человек.

Взрывотехники проверили помещение и близлежащую территорию.

Позже полиция сообщила, что опасных предметов или взрывчатки на территории ТРЦ не нашли. Он возобновил работу в обычном режиме.