Жителя Днепра задержали за "минирование" Верховной Рады

Днем 25 декабря в полицию поступил звонок о том, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую звонивший угрожал взорвать дистанционно.

Полиция задержала подозреваемого по месту жительства. У него при себе был мобильный телефон, с которого поступило сообщение о взрывчатке, отметили правоохранители.

Мужчине вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.