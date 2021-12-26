Жителя Днепра задержали за "минирование" Верховной Рады

Днем 25 декабря в полицию поступил звонок о том, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую звонивший угрожал взорвать дистанционно.
Полиция задержала подозреваемого по месту жительства. У него при себе был мобильный телефон, с которого поступило сообщение о взрывчатке, отметили правоохранители.
Мужчине вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.