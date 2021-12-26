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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя Днепра задержали за "минирование" Верховной Рады

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Здание Рады угрожали взорвать дистанционно
Здание Рады угрожали взорвать дистанционно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Днепра за ложное сообщение о минировании Верховной Рады. Об этом 26 декабря сообщило в Facebook управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Днем 25 декабря в полицию поступил звонок о том, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую звонивший угрожал взорвать дистанционно. 

Полиция задержала подозреваемого по месту жительства. У него при себе был мобильный телефон, с которого поступило сообщение о взрывчатке, отметили правоохранители. 

Мужчине вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1951995631627748

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: полиция, Днепр, минирование, парламент, Нацполиция
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