Требовал $20 млн. Во Львове мужчина сообщил о "минировании" девяти торговых центров

Из помещений ТРЦ эвакуировали более 3 тыс. человек Фото: depositphotos.com

"В 21.27 в Зализнычный отдел полиции во Львове на линию "102" поступило сообщение от дежурного СБУ во Львовской области о минировании ТРЦ Victoria Gardens, King Cross Leopolis, Forum Lviv, "Магнус", "Опера пассаж", "Роксолана", "Интер сити", "Скрыня", "Сихов" и о том, что неизвестный требует выкуп в размере $20 млн", – сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Для безопасности работников и посетителей из ТРЦ эвакуировали более 3 тыс. человек.

Взрывотехники и кинологи провели обследование торговых центров. Значительная часть их уже была закрыта.

Во время осмотра опасных веществ и предметов обнаружено не было. Полиция устанавливает личность злоумышленника, сообщившего о "минировании".