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В Киеве задержали мужчину, который предоставил ложную информацию о "минировании" здания госучреждения

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Полиция задержала 30-летнего уроженца Волынской области
Полиция задержала 30-летнего уроженца Волынской области
Фото: Поліція Києва / Facebook

В Киеве полиция задержала мужчину, который предоставил неправдивую информацию о "минировании" здания госучреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook 10 июля.

В пресс-службе отметили, что полиции понадобилось несколько минут, чтобы установить личность "минера".

"Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, которого в дальнейшем задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили экспертизу", – рассказал врио начальника Печерского управления полиции Александр Самусенко. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4122486997807040


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, полиция, минирование
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