Платить выкуп не придется. В здании Киевского горсовета взрывчатку не обнаружили

"Анонимное сообщение о минировании здания фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", – заявил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Сообщение о минировании здания поступило в Киевский городской совет сегодня днем. Злоумышленник потребовал выкуп в 0,5 биткоина (около 468 тыс. грн). Из здания частично эвакуировали сотрудников и гражданских лиц.

Бондаренко и депутат Киевского горсовета Ксения Семенова в комментариях к сообщению заммэра в Facebook о "минировании" предположили, что аноним хотел сорвать работу комиссий горсовета по земле или собственности.