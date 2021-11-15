Во Львове правоохранители нашли анонима, который "заминировал" отделение полиции

Мужчина сказал, что звонил в полицию, будучи пьяным, теперь ему грозит до шести лет тюрьмы Фото: Артем Шевченко / Facebook

В полночь 13 ноября в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отделение полиции в Сыховском районе заминировано.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские обыскали помещение и близлежащую территорию, но взрывчатки не нашли.

По данным следствия, человеком, сообщившим о заминировании, оказался 36-летний львовянин. По его словам, он звонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.