Во Львове правоохранители нашли анонима, который "заминировал" отделение полиции

В полночь 13 ноября в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отделение полиции в Сыховском районе заминировано.
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские обыскали помещение и близлежащую территорию, но взрывчатки не нашли.
По данным следствия, человеком, сообщившим о заминировании, оказался 36-летний львовянин. По его словам, он звонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.