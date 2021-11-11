В Харькове полиция искала взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером

Правоохранителям пришлось проверить все четыре школы с таким номером – специализированную с углубленным изучением отдельных предметов, музыкальную, санаторную школу-интернат и детско-юношескую спортивную школы.
"Специалисты обследовали более 9 тыс. м² помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1374 человека. Никаких взрывных устройств не обнаружено", – говорится в сообщении.
Правоохранители ищут лжеминера.
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.