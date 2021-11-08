В Харькове "заминировали" аэропорт, полиция эвакуировала 140 человек

В аэропорт выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
"Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5 тыс. м² помещений и 2 тыс. м² близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", – говорится в сообщении.
Полиция намерена открыть уголовное производство. Правоохранители ищут автора письма о минировании.
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.