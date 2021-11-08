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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове "заминировали" аэропорт, полиция эвакуировала 140 человек

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Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили
Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили
Фото: hk.npu.gov.ua

Утром 8 ноября на электронную почту полиции пришло сообщение о минировании международного аэропорта "Харьков". Об этом сообщили в управлении полиции Харьковской области.

В аэропорт выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

"Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5 тыс. м² помещений и 2 тыс. м² близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", – говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция намерена открыть уголовное производство. Правоохранители ищут автора письма о минировании.

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Теги: Харьков, полиция, аэропорт, Харьковская область, минирование
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