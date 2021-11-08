В Харькове "заминировали" аэропорт, полиция эвакуировала 140 человек

В аэропорт выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

"Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5 тыс. м² помещений и 2 тыс. м² близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", – говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция намерена открыть уголовное производство. Правоохранители ищут автора письма о минировании.