Офис президента "заминировали". Сейчас там проходит ЛГБТ-акция – СМИ

Сообщается, что улицу перекрыли правоохранители.
Издание отмечает, что на месте сейчас проходит ЛГБТ-акция, в ходе которой одного полицейского забрызгали из газового баллончика. Сейчас ему оказывают помощь. Отмечается, что правоохранители задержали двух активистов.
В то же время "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева пишет, что информации о минировании ОП не поступало.
"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют", – сообщили в полиции.
Официально правоохранители пока не комментировали происшествие.