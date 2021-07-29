В Луганской области заминировали автомобиль сотрудника СБУ

Сообщение в дежурную часть поступило в 14.22.

"Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность. Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета", – отметили в релизе.

Взрывотехники изъяли из-под машины сумку с неизвестным устройством. Угрозы для людей нет.

Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. По его словам, продолжаются оперативно-следственные действия.