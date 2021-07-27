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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ заявила о разоблачении схемы по продаже новорожденных за границу: "cвой" ребенок стоил $60 тыс.

СБУ в рамках расследования возможной продажи детей провела обыски по месту проживания фигурантов и в центре репродуктивной медицины
СБУ в рамках расследования возможной продажи детей провела обыски по месту проживания фигурантов и в центре репродуктивной медицины
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему по продаже детей за границу, сообщил пресс-центр СБУ 27 июля.

Новорожденных "поставляли" иностранцам в рамках якобы программы суррогатного материнства, говорится в релизе. 

По данным СБУ, в состав преступной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, среди них – руководство одного из столичных центров репродуктивной медицины. 

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс. Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Потом "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это – основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее – поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", – говорится в сообщении. 

По данным СБУ, работники центра репродуктивной медицины небрежно относились к обязанностям, в результате чего новорожденные умирали. Сколько детей так скончалось, не уточняется. 

СБУ провела обыски по месту проживания участников схемы и в медицинском центре, фигурантам производства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, обыск, Киевская область, Харьковская область, торговля людьми, обыски, ребенок, Служба безопасности Украины, суррогатное материнство
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