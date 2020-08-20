В Донецкой области арестовали безработную, которую подозревают в попытке продать новорожденного

Своего новорожденного сына жительница Мариуполя пыталась продать за 400 тыс. грн, утверждают в прокуратуре Донецкой области.

Суд решил взять под стражу безработную жительницу Мариуполя, которая пыталась продать новорожденного сына. Об этом 20 августа в Facebook проинформировала прокуратура Донецкой области.

"Взята под стражу женщина, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. (...) 19-летняя женщина еще до родов решила продать будущего первенца, а на вырученные средства приобрести квартиру и автомобиль. Мальчика, родившегося у нее 12 августа 2020 года, горе-мать оценила в 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Женщину задержали при получении денежных средств от "покупателя", отметили в прокуратуре. Ребенка передали врачам в городскую детскую больницу.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.