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В Донецкой области арестовали безработную, которую подозревают в попытке продать новорожденного

Своего новорожденного сына жительница Мариуполя пыталась продать за 400 тыс. грн, утверждают в прокуратуре Донецкой области.

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Женщину задержали при попытке продать новорожденного
Женщину задержали при попытке продать новорожденного
Фото: pixabay.com

Суд решил взять под стражу безработную жительницу Мариуполя, которая пыталась продать новорожденного сына. Об этом 20 августа в Facebook проинформировала прокуратура Донецкой области.

"Взята под стражу женщина, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. (...) 19-летняя женщина еще до родов решила продать будущего первенца, а на вырученные средства приобрести квартиру и автомобиль. Мальчика, родившегося у нее 12 августа 2020 года, горе-мать оценила в 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Женщину задержали при получении денежных средств от "покупателя", отметили в прокуратуре. Ребенка передали врачам в городскую детскую больницу.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3310377509188376

Теги: прокуратура, арест, Мариуполь, торговля людьми, расследование, женщины, мальчик, ребенок, автомобиль, квартира, суд
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