Мужчина зарезал восьмилетнего сына в поле в Черниговской области, в полиции рассказали подробности

В Черниговской области мужчина зарезал своего восьмилетнего сына. После убийства он сам пришел в полицию и говорил о пропаже ребенка.

Полиция задержала в Черниговской области 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего восьмилетнего сына. Об этом сообщили 3 августа в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Полицейские обратили внимание на состояние отца, который пришел рассказать о пропаже ребенка. У него на одежде были пятна бурого цвета. При осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож.

Поиски продолжались всю ночь. Около 7.00 утра тело ребенка нашли в поле.

"Отец признался, что причастен к убийству ребенка. На теле ребенка обнаружены многочисленные ножевые ранения", – рассказали в полиции.

В прокуратуре Черниговской области уточнили, что тело мальчика нашли на подсолнечном поле вблизи села Скоренец Черниговской области.

"По предварительной информации, накануне, 2 августа, ребенок вместе с отцом и дедушкой ехали на автомобиле до города Чернигова. Недалеко от села Красное Черниговского района они остановились для отдыха, после чего отец с сыном отправились в лес на прогулку, однако вернулся мужчина уже без ребенка", – рассказали в местной прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 10 лет до пожизненного заключения.