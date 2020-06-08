Апелляционный суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении для жительницы Чернигова, которую осудили за убийство опекунов

21 октября 2019 года Деснянский районный суд Чернигова осудил Снежану Круглякову за двойное убийство – опекуна и его жены. Девушка оспорила решение суда.

В 2008 году девушку из России забрал дядя, он стал ее опекуном Фото: pixabay.com

Черниговский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию защитника женщины, которую в октябре 2019 года Деснянский районный суд Чернигова приговорил к пожизненному лишению свободы за двойное убийство. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 28 мая. Имени осужденной не указывают, но по данным "Судебного репортера", речь идет именно о Снежане Кругляковой.

Апелляционный суд отметил исключительную жестокость и цинизм содеянного, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие раскаяния, попытку избежать ответственности за содеянное и мнение потерпевших, которые настаивали на строжайшей степени наказания, отмечает издание.

26 апреля 2018 года после конфликта с дядей Круглякова нанесла ему 33 ножевых ранения. Жене опекуна она нанесла не менее 38 ударов ножом, оба скончались от тяжелых травм, сообщается в решении суда первой инстанции.

В материалах судебного дела сказано, что осужденная родилась в 1996 году в Вологодской области Российской Федерации. Когда девочке было 10 лет, ее мать лишили родительских прав, отец ее судьбой не интересовался. 12-летнюю Круглякову в Украину забрал Борис Столбов, ее родной дядя, военный в отставке. Она жила со Столбовым и его женой в Чернигове, получила высшее образование по специальности "психология" в Черниговском педагогическом университете.

В суде она рассказала, что тетя заменила ей мать, с ней у осужденной были хорошие отношения. С дядей отношения испортились якобы из-за его пристрастия к алкоголю.

В 2017 году Круглякова призналась родственникам в нетрадиционной сексуальной ориентации, на почве этого у девушки с опекуном и его женой не раз возникали конфликты.

В суде она вину не признала и утверждала, что ранила дядю, защищаясь от нападения. По ее версии, пьяный опекун убил свою жену, а затем напал на нее. Однако суд решил, что кроме показаний девушки, других доказательств, которые бы свидетельствовали о ее непричастности к совершению преступления, сторона защиты не представила.

Решение Черниговского апелляционного суда Круглякова может оспорить в Верховном Суде Украины в течение трех месяцев начиная с 28 мая.

Поскольку осужденная является гражданкой России, она может ходатайствовать об отбывании наказания на территории РФ. Законодательством РФ не предусмотрено пожизненное заключение для женщин, поэтому в случае ее передачи девушка сможет отбывать наказание по российским законам, отметил "Судебный репортер".