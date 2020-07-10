В Киеве с начала эпидемии коронавирусом заразились 464 ребенка

По состоянию на сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находится 21 ребенок, сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего с начала эпидемии коронавируса в столице заразились 5990 человек Фото: depositphotos.com

За сутки в Киеве коронавирус выявили у 118 человек, среди них четверо медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди вновь выявленных заболевших: 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, четыре девочки от года до шести лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также пять мальчиков от шести до 14 лет.

Были госпитализированы 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровел за сутки 71 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском (24), Святошинском (17) и Дарницком районах (16).

Всего с начала эпидемии коронавируса в столице заразились 5990 человек, 122 случая закончились летально, выздоровели 2033 человека.

Кличко рассказал, что за весь период заболели в Киеве 464 ребенка, из них 183 – только за последние четыре недели.

По состоянию на сегодняшний день в больницах находится 21 ребенок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.