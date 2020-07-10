ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве с начала эпидемии коронавирусом заразились 464 ребенка

По состоянию на сегодняшний день в больницах Киева с COVID-19 находится 21 ребенок, сообщил мэр Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с начала эпидемии коронавируса в столице заразились 5990 человек
Всего с начала эпидемии коронавируса в столице заразились 5990 человек
Фото: depositphotos.com

За сутки в Киеве коронавирус выявили у 118 человек, среди них четверо медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди вновь выявленных заболевших: 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, четыре девочки от года до шести лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также пять мальчиков от шести до 14 лет.

Были госпитализированы 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровел за сутки 71 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском (24), Святошинском (17) и Дарницком районах (16). 

Всего с начала эпидемии коронавируса в столице заразились 5990 человек, 122 случая закончились летально, выздоровели 2033 человека. 

Кличко рассказал, что за весь период заболели в Киеве 464 ребенка, из них 183 – только за последние четыре недели. 

По состоянию на сегодняшний день в больницах находится 21 ребенок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. Скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800.

Теги: Киев, Виталий Кличко, больница, дети, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша небогатый человек
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша – небогатый человек
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника
"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской рассказала о своем состоянии
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS