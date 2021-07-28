ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

На Чернобыльскую АЭС пришло письмо о минировании, сотни туристов ждут окончания проверки

На ЧАЭС получили письмо о взрывном устройстве на территории станции
На ЧАЭС получили письмо о взрывном устройстве на территории станции
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження / Facebook

На электронную почту Чернобыльской АЭС от неизвестного поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывной предмет. Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Письмо в ЧАЭС получили около 12.00. Пресс-служба предприятия отмечает, что подобные сообщения поступают уже не в первый раз.

На станции объявили режим аварийной готовности – предприняты меры по защите персонала, "выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы".

Создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители проверяют информацию о минировании.

Полиция и СБУ перекрыли все КПП Чернобыльской зоны. "Приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/4794278383935575

Сотни туристов вынуждены ожидать завершения мероприятий по безопасности, отметил в Facebook член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его словам, большинство групп сегодня к моменту получения сообщения уже успели заехать в 30-километровую зону, но дальше в Припять, Чернобыль-2 и на ЧАЭС попасть пока не могут. 

"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", – считает Емельяненко.

Он подчеркнул, что ЧАЭС за последние десятилетия пережила десятки подобных сообщений о заминировании, но ни одно из них не сбылось. "И не может, ведь топлива в реакторах уже давно нет, и взрываться там нечему. Разве что бетонный забор подорвать", – добавил Емельяненко.

https://www.facebook.com/yaroslav.chernobyltour/posts/2301090306692726

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

7 июня 2017 года правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.

В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.

Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.

Теги: СБУ, ГСЧС, полиция, Чернобыльская АЭС, туристы, минирование, сталкеры, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, зона отчуждения, электростанция, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
"Копия папы". Бадоев показал селфи с 16-летней дочерью
"Копия папы". Бадоев показал селфи с 16-летней дочерью
Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт
Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт
  Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій"
  Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" Актуально
"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам
"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам
"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера
"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера
"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы
"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы
"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке
"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS