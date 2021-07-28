На Чернобыльскую АЭС пришло письмо о минировании, сотни туристов ждут окончания проверки

Письмо в ЧАЭС получили около 12.00. Пресс-служба предприятия отмечает, что подобные сообщения поступают уже не в первый раз.

На станции объявили режим аварийной готовности – предприняты меры по защите персонала, "выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы".

Создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители проверяют информацию о минировании.

Полиция и СБУ перекрыли все КПП Чернобыльской зоны. "Приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения", – говорится в сообщении.

Сотни туристов вынуждены ожидать завершения мероприятий по безопасности, отметил в Facebook член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его словам, большинство групп сегодня к моменту получения сообщения уже успели заехать в 30-километровую зону, но дальше в Припять, Чернобыль-2 и на ЧАЭС попасть пока не могут.

"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", – считает Емельяненко.

Он подчеркнул, что ЧАЭС за последние десятилетия пережила десятки подобных сообщений о заминировании, но ни одно из них не сбылось. "И не может, ведь топлива в реакторах уже давно нет, и взрываться там нечему. Разве что бетонный забор подорвать", – добавил Емельяненко.