Печерский суд "заминировали", полиция эвакуировала 120 человек

"Действительно, есть сообщение о минировании Печерского районного суда. Сейчас там проводится проверка. Из помещения работники полиции и судебной охраны эвакуировали 120 человек", – сообщила Зубарева.

Накануне, 26 августа, аналогичное сообщение поступило в Киевский апелляционный суд, сообщалось на его сайте. Работу суда пришлось остановить, сотрудников и посетителей эвакуировали. О результатах проверки не сообщали, но сегодня суд снова работает.