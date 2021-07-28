Взрывчатку на территории Чернобыльской АЭС не нашли

Отмечается, что после поступления сигнала о минировании Чернобыльской АЭС на станцию прибыли оперативники, кинологи, взрывотехники. На предприятии был введен режим аварийной опасности.

Правоохранители взяли под усиленный контроль 10-километровую территорию зоны отчуждения, три контрольно-пропускных пункта и патрулировали местность.

"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15.20 режим аварийной опасности снят", – говорится в сообщении.