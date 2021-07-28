Взрывчатку на территории Чернобыльской АЭС не нашли

Отмечается, что после поступления сигнала о минировании Чернобыльской АЭС на станцию прибыли оперативники, кинологи, взрывотехники. На предприятии был введен режим аварийной опасности.
Правоохранители взяли под усиленный контроль 10-километровую территорию зоны отчуждения, три контрольно-пропускных пункта и патрулировали местность.
"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15.20 режим аварийной опасности снят", – говорится в сообщении.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
7 июня 2017 года правительство Украины утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. По его словам, Украина ежегодно платит РФ около $200 млн за хранение отработанного ядерного топлива.
В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.
Госпредприятие "Чернобыльская АЭС" 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.