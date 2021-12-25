Полиция не нашла взрывчатку на мосту Патона в Киеве, движение возобновили

На мосту Патона взрывчатку не нашли Фото: depositphotos.com

Сообщение о "минировании" поступило около 17.00. Движение по мосту было перекрыто.

"В ходе проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Движение по мосту возобновлено", – проинформировали в пресс-службе.