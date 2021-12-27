В Виннице мужчина угрожал взорвать железнодорожный вокзал и больницу – полиция

По данным полиции, подозреваемый рассказал, что он сообщил о минировании ради развлечения Фото: npu.gov.ua

"Сообщение поступило в полицию около 22.30 от спасателей. На их телефонную линию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вскоре произойдет взрыв. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы. Из помещений вокзала и больницы полицейские эвакуировали более 100 человек", – говорится в сообщении.

Взрывотехники и кинологи обследовали помещения и прилегающие к ним территории, опасных предметов они не обнаружили.

Полицейским удалось установить личность "минера". Им оказался 34-летний житель Черкасской области. После задержания его поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемый рассказал, что он сообщил о минировании ради развлечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сейчас правоохранители проверяют, причастен ли задержанный к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.