В Одессе и Харькове из-за сообщений о "минировании" проверяли аэропорты

Из Харькова на 50 минут задержали вылет рейса в Познань Фото: hk.npu.gov.ua

Территорию воздушного вокзала осмотрели взрывотехники и кинологи. Взрывчатых веществ и опасных устройств они не обнаружили.

Осмотр территории завершили в 23.30. По информации Общественного, из аэропорта эвакуировали 320 человек.

Сообщение о "минировании" аэропорта поступило и в Харькове, отметили в Нацполиции.

"Полицейские осмотрели здание аэропорта и близлежащую территорию общей площадью 4,5 тыс. м2 и не обнаружили взрывные устройства. На время работы стражей порядка ограничивался доступ к терминалам аэропорта. На 50 минут задержался вылет рейса авиакомпании Ryanair сообщением Харьков – Познань", – рассказали правоохранители.

В 22.50 аэропорт возобновил работу.