В Одессе и Харькове из-за сообщений о "минировании" проверяли аэропорты

Территорию воздушного вокзала осмотрели взрывотехники и кинологи. Взрывчатых веществ и опасных устройств они не обнаружили.
Осмотр территории завершили в 23.30. По информации Общественного, из аэропорта эвакуировали 320 человек.
Сообщение о "минировании" аэропорта поступило и в Харькове, отметили в Нацполиции.
"Полицейские осмотрели здание аэропорта и близлежащую территорию общей площадью 4,5 тыс. м2 и не обнаружили взрывные устройства. На время работы стражей порядка ограничивался доступ к терминалам аэропорта. На 50 минут задержался вылет рейса авиакомпании Ryanair сообщением Харьков – Познань", – рассказали правоохранители.
В 22.50 аэропорт возобновил работу.
25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.