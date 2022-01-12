В Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах массовые "минирования" школ и ТРЦ

Заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина написала в Facebook, что утром стали поступать сообщения о минировании всех школ города. Эту информацию подтвердили и в полиции области.

Детей эвакуировали из заведений, обучение пройдет в дистанционной форме.

Также о минировании всех школ сообщили в полиции Львовской области. Правоохранители осматриваю заведения, детей эвакуируют. В горсовете рассказали, что действуют по протоколу: обзванивают родителей детей младших классов, старшеклассники будут учиться дистанционно.

Полиция Одесской области сообщила, что получила сообщение о минировании торговых центров в разных районах города.

Также источник в полиции Днепропетровской области рассказал "Информатору", что идет проверка всех школ Днепра из-за сообщений о минировании.

Автор сообщений заявил следующее: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв".

Днем ранее сообщения о минировании всех школ получила и полиция Киева, пишет "Сегодня". А сегодня пресс-служба киевского метро заявила о закрытии нескольких станций из-за сообщений о минировании. Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная" и "Вокзальная" закрыты.