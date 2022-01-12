ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах массовые "минирования" школ и ТРЦ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Школы якобы заминировали в Черкассах, Днепре и Львове
Школы якобы заминировали в Черкассах, Днепре и Львове
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

12 января школы и ТРЦ Киева, Львова, Одессы, Днепра и Черкасс стали получать сообщения о якобы массовых минированиях.

Заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина написала в Facebook, что утром стали поступать сообщения о минировании всех школ города. Эту информацию подтвердили и в полиции области.

Детей эвакуировали из заведений, обучение пройдет в дистанционной форме.

https://www.facebook.com/anchubina/posts/6862880033785814

Также о минировании всех школ сообщили в полиции Львовской области. Правоохранители осматриваю заведения, детей эвакуируют. В горсовете рассказали, что действуют по протоколу: обзванивают родителей детей младших классов, старшеклассники будут учиться дистанционно.

Полиция Одесской области сообщила, что получила сообщение о минировании торговых центров в разных районах города.

Также источник в полиции Днепропетровской области рассказал "Информатору", что идет проверка всех школ Днепра из-за сообщений о минировании.

Автор сообщений заявил следующее: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня случится взрыв".

Днем ранее сообщения о минировании всех школ получила и полиция Киева, пишет "Сегодня". А сегодня пресс-служба киевского метро заявила о закрытии нескольких станций из-за сообщений о минировании. Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная" и "Вокзальная" закрыты.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3093728897541171

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3093703260877068

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Львов, Одесса, метро, Черкассы, полиция, Днепр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
"Из трусов вареник торчит". В сети рассматривают промежность 45-летней Волочковой
"Из трусов вареник торчит". В сети рассматривают промежность 45-летней Волочковой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (520486)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (79490)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (76598)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (48652)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (46457)
6
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (31902)
7
Седокова крупным планом засветила соски (31123)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (29689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS