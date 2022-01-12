В Киеве "заминировали" аэропорты и торговые центры, полиция ищет взрывчатку

Полиция проверяет информацию о минировании аэропортов Борисполь и Киев, работают кинологи и взрывотехники Фото: depositphotos.com

Полицейские проверяют информацию о "минировании" аэропорта. В пресс-службе Борисполя сообщают, что им информация о "минировании" не поступала и самолеты продолжают выполнять рейсы. Поступила информация и о минировании аэропорта "Киев".

Также в Киеве "заминировали" восемь торговых центров, правоохранители проверяют эту информацию.

12 января в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Черкассах правоохранители стали получать сообщения о якобы массовых минированиях. Пресс-служба киевского метро заявила о закрытии нескольких станций из-за сообщений о минировании. Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная" и "Вокзальная" были закрыты.

Позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила в Telegram о завершении проверки станций "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочного узла.

"Взрывоопасных предметов не обнаружено. Продолжается проверка на станциях "Театральная" и "Вокзальная", – отметили в КГГА.