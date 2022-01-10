В Харькове "заминировали" 11 торговых центров и супермаркетов – полиция

"Полиция проверяет информацию о "минировании" 11 объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений и близлежащей территории", – отметили в сообщении.

В посте не уточнили, о каких торговых центрах идет речь.