Во Львове задержали мужчину, "заминировавшего" поезд "Днепр – Ивано-Франковск"

"Анонимное сообщение о "минировании" поезда маршрута Днепр – Ивано-Франковск поступило в полицию 8 января около 20.00. На территории Кировоградской области правоохранители – в частности, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб – обследовали подвижной состав, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", – отметили в релизе.
Следователи установили, что информация о "минировании" поступила от 22-летнего жителя Ровенской области.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
25 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей, в критически важных объектах инфраструктуры, госучреждениях, больницах или учебных заведениях. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.