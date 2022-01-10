Во Львове задержали мужчину, "заминировавшего" поезд "Днепр – Ивано-Франковск"

"Анонимное сообщение о "минировании" поезда маршрута Днепр – Ивано-Франковск поступило в полицию 8 января около 20.00. На территории Кировоградской области правоохранители – в частности, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб – обследовали подвижной состав, никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", – отметили в релизе.

Следователи установили, что информация о "минировании" поступила от 22-летнего жителя Ровенской области.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.