Кабмин Украины решил повысить зарплату медикам с 1 января

"Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы для врачей и медицинских сестер. С 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн", – сказал на заседании Кабмина глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в бюджете на 2022 год предусмотрено такое повышение зарплат для медработников.

В проекте постановления, которое опубликовано на сайте Кабмина, поясняется, что на уровне не менее 20 тыс. грн зарплата будет установлена для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Не менее 13,5 тыс. грн будут получать каждый месяц специалисты с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым бакалаврским уровнем высшего медицинского образования, говорится в документе.

Проект постановления приняли на заседании Кабмина с технико-юридическими правками.