Стали известны зарплаты лидеров фракций Верховной Рады. Больше всего – у сопредседателя "Европейской солидарности"

Меньше всего за год заработал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 410 300 грн Фото: depositphotos.com

На втором месте ее коллега, тоже сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов – 540 867 грн. На третьем – лидер фракции "Голос" Александра Устинова (504 352 грн).

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко за год заработала 486 593 грн. Сопредседатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович – 485 425 грн и 465 579 грн соответственно.

Меньше всего заработал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 410 300 грн.

При этом должностной оклад у Бойко, Герасимова, Геращенко и Устиновой одинаковый – по 22 700 грн. У Тимошенко и Арахамии он составил 23 835 грн, у Рабиновича – 23 381 грн.

Также журналисты выяснили, сколько заработали за год глава политсовета и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (445 869 грн при окладе 22 700 грн) и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (546 058 грн при окладе 23 381 грн).