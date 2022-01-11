В 2021 году президенту Зеленскому насчитали 336 тыс. грн зарплаты, выплатили меньше – Госуправление делами

На руки Зеленский получил за год от государства 270 тыс. грн Фото: ЕРА

"Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому насчитывается в размере должностного оклада – по 28 тыс. грн ежемесячно. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и так далее) президенту Украины не установлено. Зарплата в 2021 году составляла 336 тыс. грн", – сказано в документе.

В ГУД отметили, что из этой суммы было уплачено 65,5 тыс. грн налогов и сборов.

Фото: 24tv.ua