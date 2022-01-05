Глава Нацполиции Клименко: Я понимаю недовольство полицейских зарплатами. Но на 13-ю зарплату денег в госбюджете-2021 не было предусмотрено

Клименко: На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено Фото: Ігор Клименко / Facebook

"Каждый знает, что вопрос заработной платы всегда был едва ли не самым чувствительным для полицейских. На протяжении прошлого года мы находили возможность улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать. На так называемую 13-ю зарплату денег не было предусмотрено. Средства не были заложены в бюджет-2021", – отметили Клименко.

Он сообщил, что Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения зарплат для полицейских. Первую повышенную зарплату они получат в конце января.

"В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", – подчеркнул глава Нацполиции.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".