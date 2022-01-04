Из отделения полиции в Запорожской области за день уволились 95% сотрудников – нардеп

По ее словам, причин массового увольнения три:

невыплата зарплаты за ненормированный рабочий день и других законных доплат;

искривление фактов работы сотрудников полиции публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к полиции;

систематическое давление со стороны руководства полиции области о выполнении показателей раскрываемости преступлений.

"Особенно примечательно последнее. Вы верите в то, что раскрываемость преступлений в нашей области превышает 70%? Я лично, нет!.. Так почему же у нас в области такие хорошие показатели работы ГУНП области? Да все потому, что "контрольные" преступления в Едином реестре досудебных расследований либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией. И происходит это не случайно, а по указанию конкретных должностных лиц ГУНП (ну чтоб не портить статистику нераскрытыми "висяками"), а когда событие приобретает общественный резонанс, руководство ГУНП находит "крайних" и увольняет их с позором", – утверждает нардеп.

Яцык привела в пример три случая, о которых ей рассказали местные жители, когда полиция не внесла в ЕРДР информацию о преступлении. Два произошли в Токмаке (ДТП и избиение девушки в кафе), одно – в Запорожье (разбойное нападение на мужчину).

Областное управление Нацполиции отреагировало на массовое увольнение сотрудников и сообщило о комплексной проверке служебной деятельности городского отделения полиции в Токмаке, которое начнется по инициативе начальника ГУНП в Запорожской области 4 января.