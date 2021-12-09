Стало известно, какую зарплату получил министр обороны Резников за первый месяц работы

Заработная плата министра обороны Алексея Резникова за ноябрь составила 83 330 грн.
Должностной оклад – 28 194 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 5 638 грн, надбавка за доступ к государственной тайне – 5 638 грн, сообщает издание.
Фактическая сумма средств, полученных министром после удержания налогов и сборов, составила 67 081 грн.
По данным "Українських новин", зарплата бывшего министра обороны Андрея Тарана за октябрь составила 77 тыс. грн.
3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.
4 ноября Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны Украины.