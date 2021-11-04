Резников допустил возможность отмены призыва в Украине и перехода к профессиональной армии

"Я в своих предварительных консультациях действительно обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами. Моя мечта – чтобы мы по большому счету перешли к профессиональной армии. Это намного эффективнее, но мы должны сделать службу в армии привлекательной, и тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве парней-студентов", – сказал он.

Министр выразил надежду, что реализация закона об основах национального сопротивления и создание войск территориальной обороны, "возможно, станет заменой" призыву.

"Люди будут проходить подготовку и будут в реестре территориальной обороны. У нас будет такой мобилизационный резерв. У нас более 400 тыс. ветеранов прошли через фронт, войну. Это фантастический опыт, надо его использовать", – добавил Резников.

Он также комментировал уровень заработных плат военнослужащих и заявил о необходимости "не просто поднимать зарплаты, а ввести понятную систему, а главное – мотивирующую военнослужащих".

"Армия должна стать лучшим, самым мощным работодателем в стране. 250 тыс. человек плюс 11 тыс. Представьте себе. Такого нет, наверное, больше работодателя. Значит, он должен привлекать лучших", – добавил глава Минобороны.