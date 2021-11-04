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Резников допустил возможность отмены призыва в Украине и перехода к профессиональной армии

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Резников: Я в предварительных консультациях действительно обсуждаю уместность отмены призыва
Резников: Я в предварительных консультациях действительно обсуждаю уместность отмены призыва
Фото: rada.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает возможность отмены призыва, но сначала хочет обсудить этот вопрос с экспертами. Об этом глава оборонного ведомства рассказал 4 ноября в кулуарах Верховной Рады, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я в своих предварительных консультациях действительно обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами. Моя мечта – чтобы мы по большому счету перешли к профессиональной армии. Это намного эффективнее, но мы должны сделать службу в армии привлекательной, и тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве парней-студентов", – сказал он.

Министр выразил надежду, что реализация закона об основах национального сопротивления и создание войск территориальной обороны, "возможно, станет заменой" призыву.

"Люди будут проходить подготовку и будут в реестре территориальной обороны. У нас будет такой мобилизационный резерв. У нас более 400 тыс. ветеранов прошли через фронт, войну. Это фантастический опыт, надо его использовать", – добавил Резников.

Он также комментировал уровень заработных плат военнослужащих и заявил о необходимости "не просто поднимать зарплаты, а ввести понятную систему, а главное – мотивирующую военнослужащих".

"Армия должна стать лучшим, самым мощным работодателем в стране. 250 тыс. человек плюс 11 тыс. Представьте себе. Такого нет, наверное, больше работодателя. Значит, он должен привлекать лучших", – добавил глава Минобороны.

Контекст:

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

С 2023 года призыв в армию в Украине могут отменить, говорил глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Он, как и Резников, связал такие изменения с реализацией закона об основах национального сопротивления. Этот закон Зеленский подписал в июле.

Резников сегодня возглавил Минобороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: зарплата, армия, призыв, ветераны, Алексей Резников, Минобороны
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