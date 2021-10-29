В "Дії" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов – Минобороны

Реализация проекта запланирована в течение 2022–2023 годов.
"Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не повторится у другого человека", – отметил министр обороны Андрей Таран.
В частности, в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр – номер учетной записи в нем.
"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами... Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинским обязанностям без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", – подчеркнул Таран.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
Как сообщали в Минцифры, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.