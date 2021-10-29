В "Дії" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов – Минобороны

Реализация проекта запланирована в течение 2022–2023 годов.

"Уже заложены принципы цифровизации процессов воинского учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не повторится у другого человека", – отметил министр обороны Андрей Таран.

В частности, в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр – номер учетной записи в нем.

"Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами... Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинским обязанностям без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", – подчеркнул Таран.