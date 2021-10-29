COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали 4 млн украинцев

"4 млн украинцев уже успешно сгенерировали "ковидные" сертификаты. 24/7 работаем вместе с командой Минздрава, чтобы упростить процессы, улучшить качество данных в реестре. Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой, и мы стараемся автоматизировать для них процессы", – написал министр.

По словам Федорова, в ближайшем большом обновлении приложения буду исправлены все сложности с "Дія.Підписом".