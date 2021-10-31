В Минцифры рассказали, как будет работать Military ID в "Дії"

После запуска услуги для того, чтобы сменить прописку, посещать военкомат не будет нужно, сообщили в Минцифры Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Услуга по смене прописки, по данным Федорова, – самая массовая в стране. В мае в шести украинских городах запустили пилотный проект по ее переходу в онлайн, написал министр.

"Сейчас, во время смены места регистрации, парням нужно обязательно посетить военкомат. Удобность и клиентоориентированность похода вы знаете сами... Теперь, после запуска услуги, ходить в военкомат не нужно будет. Сменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", – добавил он.

В Минобороны сообщали, что реализация проекта запланирована в течение 2022–2023 годов.