Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении

"Ваши ожидания от наступающего года?" – спросили у ведущей поклонники.
"Жду чудес и магии. И повышения зарплаты", – написала она.
На уточняющий вопрос подписчиков о размере своей зарплаты ведущая отвечать не стала.
"А вы из налоговой?" – отшутилась она в ответ.
Витвицкая с августа 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля.