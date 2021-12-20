Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении

"Ваши ожидания от наступающего года?" – спросили у ведущей поклонники.

"Жду чудес и магии. И повышения зарплаты", – написала она.

Скриншот: solomiyavitvitska / Instagram

На уточняющий вопрос подписчиков о размере своей зарплаты ведущая отвечать не стала.

"А вы из налоговой?" – отшутилась она в ответ.

Скриншот: solomiyavitvitska / Instagram