Зеленский поручил с 2023 года сделать зарплату военных в два раза выше минимальной

Также Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

Контекст:

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов 25 сентября говорил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо – 131 млрд грн вместо 170 млрд грн, – "чтобы нормально закончить следующий год".

Верховная Рада Украины 8 октября приняла во втором чтении законопроект №6052, который предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 2020 год почти на 40 млрд грн. Для выплаты зарплат военнослужащим Рада выделила 3,8 млрд грн. 11–12 октября Минобороны выделило на выплаты военным 3,7 млрд грн.