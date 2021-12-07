Зеленский присвоил звание генерала нескольким военным, в том числе командиру обороны донецкого аэропорта

Звание бригадного генерала присвоено:

Также указом №622/2021 Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора бригадному генералу Владиславу Клочкову – начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

Контекст:

Трепак на Донбассе – с апреля 2014 года. Участвовал в боевых действиях вблизи Артемовска Донецкой области. Был ранен, но после лечения в госпитале вернулся в зону боевых действий. С 22 августа по 2 октября 2014-го возглавлял оборону территории Международного аэропорта Донецк, руководил контрдиверсионной и контрзасадной работой в окрестностях аэропорта, пока не получил еще одно ранение и был эвакуирован в тыл, сообщали в Минобороны.

Украинские военные покинули донецкий аэропорт 22 января 2015 года. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны называли "киборгами". В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления.

7 октября 2014 года пятый президент Петр Порошенко наградил Трепака орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. В марте 2016 года Трепак стал командиром 3-го отдельного полка кировоградского спецназа.