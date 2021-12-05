Три бывших президента попросили Зеленского присвоить звание Героя Украины композитору Покладу

Поклад написал более 150 песен, а также музыку к кинофильмам Фото: Игорь Поклад / Facebook

Об этом 5 декабря сообщил сайт "Главком". Издание опубликовало обращение к Зеленскому, в котором экс-президенты напомнили, что композитору 10 декабря исполнится 80 лет. Также они указали, что песни Поклада, написанные 50 лет назад, известны до сих пор, некоторые из них считаются народными.

"Учитывая колоссальный личный вклад Игоря Дмитриевича Поклада в формирование культурного пространства Украины и многолетний плодотворный труд на культурном поприще Украины, считаем необходимым обратиться к вам, чтобы отметить композитора высшей наградой страны – званием Героя Украины", – сказано в документе.