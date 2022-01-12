Замминистра обороны РФ по итогам переговоров с НАТО: Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", – заявил Фомин.

По его утверждениям, российская сторона "неоднократно предлагала Альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки".

"Со стороны Альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создает предпосылки для возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", – заявил он.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась 12 января в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вблизи Украины и на ее территории.

Столтенберг также сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.