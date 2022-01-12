Россия создала этот кризис и шантажирует страны НАТО нападением на Украину – депутат Европейского парламента

Виола фон Крамон-Таубадель: Наши партнеры по коалиции понимают, что происходит Фото: Kyiv Dialogue / Facebook

"Россия сгенерировала этот кризис, и теперь она нас шантажирует тем, что нападет на Украину. Она шантажирует и страны Альянса, и другие стороны", – сказала Крамон-Таубадель.

Она добавила, что представители НАТО не согласились на переговоры на позициях РФ из-за милитаризации у границы Украины.

"Сейчас много внимания уделяется юридической возможности противодействия агрессии, объединению усилий Европейского союза и стран НАТО. Я оптимист, я уверена, что наши партнеры по коалиции понимают, что происходит и насколько возможно вторжение России в Украину", – отметила политик.